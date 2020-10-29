Тер Штеген вернулся в общую группу "Барселоны"

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Тер Штеген вернулся в общую группу "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению в строй.

Как сообщает сайт клуба, немецкий вратарь снова тренируется в общей группе. Также частично занимался с командой защитник Самюэль Умтити, который не играл с июня.

Напомним, что тер Штеген последний раз появлялся на поле в августе в игре с "Баварией" (2:8). Он восстанавливается после операции на колене.

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