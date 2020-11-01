"Барселона" продлила свою безвыигрышную серию в Ла Лиге

"Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" в матче 8-го тура испанской Примеры.

Таким образом, безвыигрышная серия каталонцев в Ла Лиге продлилась до четырех матчей - два поражения и две ничьих.

При этом подопечные Рональда Кумана одержали две победы в Лиге Чемпионов - над "Ференцварошем" (5:1) и "Ювентусом" (2:0).

После 8 туров "Барса" занимает в чемпионате 12-е место, но у них есть две игры в запасе.

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