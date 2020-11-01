Экс-арбитр: "Месси нужно было удалять в матче с "Алавесом"

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Экс-арбитр: "Месси нужно было удалять в матче с "Алавесом"

Экс-арбитр Андухар Оливер оценил эпизод с участием капитана "Барселоны" Лионеля Месси в игре с "Алавесом" (1:1).

В конце первого тайма ударил мяч в сторону арбитра Алехандро Эрнандеса, за что получил желтую карточку.

"Месси нужно было удалять, хоть мяч и не попал в арбитра. Этим поступком он хотел запугать судью, и это заслуживает прямой красной карточки", - приводит слова Оливера Marca.

Отметим, что за последние три игры Месси получил две желтых карточки.

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