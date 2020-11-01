"Зенит" летом предлагал 30 миллионов за Ругани
Давид Торчиа, агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, рассказал об интересе других клубов к его клиенту.
"Летом "Зенит", "Арсенал", "Лион", "Наполи" и "Челси" предлагали за Ругани 30 миллионов евро, однако "Ювентус" категорически отверг все предложения. Я не буду спорить о правильности этого решения, но "Ювентус" не собирался продавать его за такую сумму.
В 2018 году, когда Сарри был в "Челси", они готовы были заплатить 40 миллионов евро, однако "Ювентус" также отказался, так как необходимо было найти замену и понять, сколько нужно денег на нового защитника", - приводит слова агента Tribal Football.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17