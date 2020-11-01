"Зенит" летом предлагал 30 миллионов за Ругани

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"Зенит" летом предлагал 30 миллионов за Ругани

Давид Торчиа, агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, рассказал об интересе других клубов к его клиенту.

"Летом "Зенит", "Арсенал", "Лион", "Наполи" и "Челси" предлагали за Ругани 30 миллионов евро, однако "Ювентус" категорически отверг все предложения. Я не буду спорить о правильности этого решения, но "Ювентус" не собирался продавать его за такую сумму.

В 2018 году, когда Сарри был в "Челси", они готовы были заплатить 40 миллионов евро, однако "Ювентус" также отказался, так как необходимо было найти замену и понять, сколько нужно денег на нового защитника", - приводит слова агента Tribal Football.

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