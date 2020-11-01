Погба придумал Рэшфорду новое прозвище

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Погба придумал Рэшфорду новое прозвище

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба придумал новое прозвище для своего одноклубника Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Mirror, Погба поздравляя Рэшфорда с 23-летием назвал его "принцом Англии". Скорее всего, это связано с тем, что вскоре Рэфорд станет кавалером Ордена Британской империи.

Напомним, что Рэшфорд стал лучшим игроком минувшей недели Лиги Чемпионов и лучшим футболистом "МЮ" в октябре по мнению болельщиков.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 7 голов и два ассиста в 9 играх.

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