Идову сравнил Месси и Роналду
Защитник "Локомотива" Брайан Идову, находящийся в аренде в "Сочи", сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Против кого труднее играть? Я выберу Месси, так как против него я играл чаще. С Лео помогало то, что плану выходили на него вдвоем или даже втроем. В некоторых ситуациях мы справлялись, однако когда Месси уходил в глубину и начинал разгонять атаки, против его дриблинга, ловкости и скорости почти не было приемов.
Что касается Роналду, то против него в "Локомотиве" больше играх Влад Игнатьев. Я пересекался с ним в двух эпизодах: когда он пытался обвести меня между ног, однако я среагировал и выбил в аут. Также во время одной контратаки я пытался его оттолкнуть, однако зацепился об его ногу и упал, а он побежал дальше. Ха-ха! - заявил Идову.
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