Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост

Тульский "Арсенал" продолжает поиски нового тренера на замену Сергею Подпалому.

Как сообщает Sport24, тульский клуб заинтересован в приглашении экс-тренера "Урала" Дмитрия Парфенова. В 2018 году "Тосно" под его руководством выиграло Кубок России.

Подпалый возглавляет "Арсенал" с лета этого года. После 13 туров клуб занимает в РПЛ 12-ю позицию.

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