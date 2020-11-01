Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост
Тульский "Арсенал" продолжает поиски нового тренера на замену Сергею Подпалому.
Как сообщает Sport24, тульский клуб заинтересован в приглашении экс-тренера "Урала" Дмитрия Парфенова. В 2018 году "Тосно" под его руководством выиграло Кубок России.
Подпалый возглавляет "Арсенал" с лета этого года. После 13 туров клуб занимает в РПЛ 12-ю позицию.
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