Холанд сравнялся с Роналдо и Адриано по голам в Лиге Чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил дубль в игре Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Как сообщает Opta Sports, 20-летний норвежец забил 14 голов в 11 играх ЛЧ и сравнялся с известными бразильцами Адриано и Роналдо по количеству голов в главном еврокубковом турнире.

Всего в составе "Боруссии" Холанд провел 27 игр, забил 26 голов и отдал 6 ассистов.

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