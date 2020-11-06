РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром"

Апелляционный комитет РФС не стал рассматривать апелляцию "Рубина", который требовал переиграть матч 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:3).

"Рубин" пытался обжаловать решение КДК РФС, который ранее отказал клубу в переигровке. Напомним, что "Рубин" обвиняет судью Михаила Вилкова в нарушении протокола ВАР.

Однако в РФС заявили, что все решения арбитра в этой игре связаны лишь с качеством его работы, поэтому не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами союза.

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