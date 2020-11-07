"Бавария" потеряла четвертого защитника накануне матча с дортмундской "Боруссией"

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"Бавария" потеряла четвертого защитника накануне матча с дортмундской "Боруссией"

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар не сыграет в игре против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Sport Bild, 24-летний француз пропустит игру из-за травмы. Ранее мюнхенский клуб потерял трех защитников - Николаса Зюле, Альфонсо Дэвиса и Танги Ньянзу.

В этом сезоне Павар провел 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

На данный момент "Бавария" и "Боруссия" имеют по 15 очков и находятся на вершине турнирной таблицы Бундеслиги.

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
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