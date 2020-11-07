Бруну Фернандеш установил рекорд АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился дублем в игре против "Эвертона" (3:1).

По сведениям Opta, португалец в первых 10 гостевых матчах в АПЛ отметился 14 результативными действиями - 10 голов и 4 ассиста, что является лучшим результатом в истории АПЛ.

Кроме того, Фернандеш забил 100-й гол в клубной карьере (4 - за "Новару", 11 - за "Удинезе", 5 - за "Сампдорию", 63 - за лиссабонский "Спортинг", 17 - за "Манчестер Юнайтед").

Бруну Фернандеш выступает за "МЮ" с января 2020 года. За это время он провел 33 игры, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

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