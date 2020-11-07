Специалист по сну Литтлхейлз рассказал о режиме сна Роналду
Ник Литтлхейлз, специалист в области сна, поделился информацией о режиме сна форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Роналду спит пять-шесть раз в течение дня. Длительность - полтора часа. Благодаря этому он лучше восстанавливается. Многие спортсмены, с которыми я работаю, страдают от бессонницы. Стресс - часть мира спорта", - приводит слова Литтлхейлза Record.
В текущем сезоне на счету Роналду пять голов и один ассист в четырех играх.
Читайте также: Роналду поучаствовал в 18 сезонах Лиги Чемпионов подряд. Это второй результат в истории. | http://soccernews.ru
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