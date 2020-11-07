ЦСКА назвал диагноз Марио Фернандеса

В ЦСКА поделились информацией касательно травмы защитника Марио Фернандеса.

"У Марио диагностировано повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Пока Фернандес будет заниматься индивидуально, о сроках его восстановления будет сообщено позже", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Фернандес провел 14 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Завтра, 8 ноября, ЦСКА сыграет против "Ростова".

Читайте также: Игрок ЦСКА с большим отрывом лидирует в текущем розыгрыше Лиги Европы по числу попыток дриблинга. | http://soccernews.ru