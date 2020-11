"Ливерпуль" покинул базу, на которой тренировался 70 лет

"Ливерпуль" покинул тренировочную базу в Мелвуде и переехал в новый комплекс в Киркби.

На реконструкцию базы в Киркби ушло около 55 миллионов евро. Переезд будет проходить во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

"Ливерпуль" тренировался в Мелвуде с начала 50-х. С этим местом связаны все основные успехи в истории клуба, поэтому прощание оказалось слезным.

Новая база находится рядом с академией клуба, что позволит Юргену Клоппу лично следить за развитием молодежи. "Я буду скучать по Мелвуду, но и в Киркби все будет великолепно", - заявил Клопп.

Integral to our story for 70 years...



This was Melwood... and we'll never forget it ❤️ pic.twitter.com/3Xd93jQidA