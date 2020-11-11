Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Гаго завершил карьеру

Полузащитник "Велес Сарсфилд" Фернандо Гаго объявил о завершении карьеры.

Как сообщает ESPN, такое решение 34-летнего игрока связано с последствиями от нескольких серьезных повреждений.

Гаго известен по своим выступлениям за "Реал", "Валенсию", "Рому" и "Бока Хуниорс". С "Реалом" он дважды становился чемпионом Испании.

В составе сборной Аргентины Гаго брал золотые медали молодежного ЧМ-2005 и Олимпиады-2008.

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