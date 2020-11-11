Куман высказался о трансферных планах "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ожидать от клуба в зимнее трансферное окно.

"Мы часто разговариваем с Рамоном Планесом о будущем, о том, кого можем подписать и какую позицию необходимо усилить. Однако, учитывая финансовое состояние клуба, многого просить нельзя. Я уже говорил, кто нам нужен. Если будет возможность, мы постараемся подписать новичков", - приводит слова Кумана As.

Напомним, что "Барса" имеет серьезные финансовые проблемы. Чтобы клубу избежать банкротства, футболисты должны согласиться на понижение зарплаты.

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