Куман высказался о трансферных планах "Барселоны"

Теги барселонарональд куман

Куман высказался о трансферных планах "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ожидать от клуба в зимнее трансферное окно.

"Мы часто разговариваем с Рамоном Планесом о будущем, о том, кого можем подписать и какую позицию необходимо усилить. Однако, учитывая финансовое состояние клуба, многого просить нельзя. Я уже говорил, кто нам нужен. Если будет возможность, мы постараемся подписать новичков", - приводит слова Кумана As.

Напомним, что "Барса" имеет серьезные финансовые проблемы. Чтобы клубу избежать банкротства, футболисты должны согласиться на понижение зарплаты.

Читайте также: Куман изменил раздевалку "Барселоны". Появилась новая схема расположения шкафчиков игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: "Ювентус" попытается обменять Роналду на Неймара

СМИ: "Ювентус" попытается обменять Роналду на Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов