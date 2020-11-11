Лизаразю советует Гризманну покинуть "Барселону"

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Лизаразю советует Гризманну покинуть "Барселону"

Экс-игрок сборной Франции Биксент Лизаразю высказался о нападающем "Барселоны" Антуане Гризманне.

"Антуан не подходит этому окружению, этой системе, этому тренеру. Решение - уйти. Иногда лучше отрезать кисть, чем всю руку. Нужно уметь говорить "хватит".

Я очень переживаю за него. Если ты не в порядке, ты и работаешь не лучшим образом, как и в любой сфере. Ситуация затянулась, да еще и может повлиять на сборную Франции. Если твой дух не в порядке, то и тело следует за ним, что может привести к травмам. Не надо притягивать эти проблемы. Необходимо двигаться дальше, это не такое серьезное дело.

Самое главное - найти окружение, в котором можно расти. В "Барселоне" бардак, лучше перейти в более стабильный клуб, где Антуан будет нужен тренеру. Куда? Не знаю, однако это должен быть большой клуб. Он не получит наслаждения от игры за "Барсу", - приводит слова Лизаразю Sport.es.

Гризманн перебрался в "Барселону" летом 2019 года. За это время он провел 56 игр, забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

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