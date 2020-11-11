СМИ: "Ювентус" попытается обменять Роналду на Неймара
"Ювентус" следующим летом может предложить ПСЖ обменять Криштиану Роналду на Неймара, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Журналист считает, что "старая синьора" наверняка предложит ПСЖ этот обмен. На тот момент Роналду будет 36 лет, а Неймару - 29.
Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2022 года. Переговоры об их продлении затягиваются, в том числе и-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
В текущем сезоне Роналду провел 5 игр, в которых отметился 6 голами и одним ассистом. На счету Неймара два гола и четыре ассиста в 6 матчах.
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