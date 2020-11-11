АПЛ отказывается возвращаться к правилу 5 замен

Теги аплхосеп гвардиолаюрген клопп

АПЛ отказывается возвращаться к правилу 5 замен

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал желание некоторых тренеров вернуться к правилу 5 замен.

Напомним, что лидерами этой позиции являются Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

"Существует мнение, что возможность 5 замен меняет соревновательный баланс игры. Уже проводилось два голосования по этому вопросу, и на обоих были поддержаны три замены, то есть, возвращение к исторической модели. Не думаю, что что-то изменится в ближайшем будущем.

Мы понимаем, почему возникают эти споры. Особенно если вы, как Юрген и Хосеп, выступаете в еврокубках", - приводит слова Мастерса Goal.com.

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