Игрок "Шахтера" Тете рассказал, за какие клубы он мечтает выступать

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Игрок "Шахтера" Тете рассказал, за какие клубы он мечтает выступать

Вингер "Шахтера" Тете назвал клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.

"Это нормально с юных лет мечтать выступать за топ-клубы, и в моем случае это не исключение. Всегда мечтал играть за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Барселону". Однако особую привязанность я испытываю к каталонцам.

За "Барсой" я следил с самого детства. Раньше я всегда покупал футболки с фамилией Месси. Страсть росла с каждым днем, и я действительно испытываю привязанность к этой команде", - приводит слова Тете DZN.

Тете выступает за "горняков" с 2019 года. За это время он провел 57 игр, забил 14 голов и отдал 13 ассистов.

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