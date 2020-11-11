Игрок "Шахтера" Тете рассказал, за какие клубы он мечтает выступать
Вингер "Шахтера" Тете назвал клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.
"Это нормально с юных лет мечтать выступать за топ-клубы, и в моем случае это не исключение. Всегда мечтал играть за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Барселону". Однако особую привязанность я испытываю к каталонцам.
За "Барсой" я следил с самого детства. Раньше я всегда покупал футболки с фамилией Месси. Страсть росла с каждым днем, и я действительно испытываю привязанность к этой команде", - приводит слова Тете DZN.
Тете выступает за "горняков" с 2019 года. За это время он провел 57 игр, забил 14 голов и отдал 13 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13