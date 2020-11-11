"Бавария" интересуется травмированным игроком менхенгладбахской "Боруссии"

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"Бавария" интересуется травмированным игроком менхенгладбахской "Боруссии"

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа попал в сферу интересов "Баварии".

По сведениям Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб уже не раз контактировал с агентами футболиста.

Отмечается, что 23-летний игрок вряд ли сменит клуб предстоящей зимой, так как еще не восстановился от травмы колена, из-за которой он не появлялся на поле в текущем сезоне.

Контракт швейцарца с клубом действует до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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