"Атлетико" нацелился на хавбека "Милана"

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу может сменить клуб.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 26-летнего турка заинтересован мадридский "Атлетико".

Соглашение футболиста с "россонери" истекает в конце текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Чалханоглу четыре гола и один ассист в 11 матчах.

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