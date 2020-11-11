Фил Невилл может возглавить клуб второго дивизиона Англии

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Фил Невилл может возглавить клуб второго дивизиона Англии

Наставник женской сборной Англии Фил Невилл может возглавить "Шеффилд Уэнсдей", сообщает Goal.com.

Отметим, что это будет дебют Невилла в качестве главного тренера мужской команды. Ранее он входил в тренерский штаб "Валенсии" и "Манчестер Юнайтед".

9 ноября клуб уволил наставника Гарри Монка. После 11 туров "Шеффилд Уэнсдей" идет в Чемпионшипе на предпоследнем месте.

Перед стартом сезона с "Шеффилда" было снято 12 очков из-за финансовых нарушений.

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