Фил Невилл может возглавить клуб второго дивизиона Англии

Наставник женской сборной Англии Фил Невилл может возглавить "Шеффилд Уэнсдей", сообщает Goal.com.

Отметим, что это будет дебют Невилла в качестве главного тренера мужской команды. Ранее он входил в тренерский штаб "Валенсии" и "Манчестер Юнайтед".

9 ноября клуб уволил наставника Гарри Монка. После 11 туров "Шеффилд Уэнсдей" идет в Чемпионшипе на предпоследнем месте.

Перед стартом сезона с "Шеффилда" было снято 12 очков из-за финансовых нарушений.

Читайте также: Ничья в пользу интриги: Клопп и Гвардиола устроили тактические бои, и поделили очки на "Этихаде" на фоне усталости. | http://soccernews.ru