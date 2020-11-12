"Локомотив" назвал сроки восстановления Смолова
"Локомотив" сделал заявление касательно травмы нападающего Федора Смолова.
"Смолов получил повреждение в игре 14-го тура РПЛ против "Динамо" (1:5). Обследование показало, что он пропустит около шести недель", - говорится в заявлении клуба.
В этом сезоне на счету Смолова три забитых гола в 16 играх.
После 14 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмом месте, имея в активе 21 очко.
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