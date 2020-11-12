Экс-владелец "Спартака" Червиченко отреагировал на слова Сычева об угрозах

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко не оставил без внимания слова бывшего игрока "красно-белых" Дмитрия Сычева.

"Я много раз говорил на эту тему. Сычев и его отец - два слабоумных человека, которые меня вообще не волнуют. Ему нужно как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.

Я посмотрю это видео, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Вероятно, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться. Если у него не будет доказательств, ему придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, однако я переведу их либо в школу, либо в детский дом", - заявил Червиченко.

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