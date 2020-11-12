Экс-владелец "Спартака" Червиченко отреагировал на слова Сычева об угрозах
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко не оставил без внимания слова бывшего игрока "красно-белых" Дмитрия Сычева.
"Я много раз говорил на эту тему. Сычев и его отец - два слабоумных человека, которые меня вообще не волнуют. Ему нужно как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят.
Я посмотрю это видео, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Вероятно, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться. Если у него не будет доказательств, ему придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, однако я переведу их либо в школу, либо в детский дом", - заявил Червиченко.
Читайте также: Сычев рассказал об угрозах со стороны экс-владельца "Спартака" Червиченко. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Три футболиста дебютировали за сборную России в матче с Молдовой
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"
-
Экс-владелец "Спартака" Червиченко отреагировал на слова Сычева об угрозах
-
1
Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Черчесов прокомментировал ничью с Молдовой
-
"Манчестер Юнайтед" готовится к продаже Погба
-
Сычев рассказал об угрозах со стороны экс-владельца "Спартака" Червиченко
-
Бэйл не исключает своего возвращения в "Реал"
-
Северная Македония переиграла Грузию и вышла на Евро-2020
-
Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче
-
Marca: Гризманн - главное разочарование начала сезона Ла Лиги
-
Дивеев вошел в историю сборной России
-
"Барселона" хочет заменить Фирпо 17-летним воспитанником
-
Клуб французской Лиги 1 объявил о смене тренера
-
Слепаков сочинил стих в поддержку Дзюбы
-
"Локомотив" назвал сроки восстановления Смолова
-
Форвард "Баварии" Джошуа Зиркзее может сменить клуб
-
Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом за 6 дней до матча с Россией
-
Чалов, Черышев и Фомин - в старте сборной России на матч с Молдовой
-
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о тренере команды