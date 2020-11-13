Словакия и Шотландия добыли путевки на Евро-2020

В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 Словакия в дополнительное время обыграла Северную Ирландию. В другом матче Шотландия в серии пенальти нанесла поражение Сербии.

Таким образом, Словакия и Шотландия стали последними участниками финальной части Евро-2020.

Северная Ирландия - Словакия 1:2

Голы: Куцка, 17 - 0:1, Шкриньяр (аг), 87 - 1:1, Дюриш, 110 - 1:2

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт (Флэнаган, 99), Даллас, Эванс, Макнейр (Фергюсон, 104), Макгинн (Лаферти, 77), Дэвис, Сэвилл (Томпсон, 66), Уошингтон (Уайт, 66), Мадженнис (Бойс, 77).

Словакия: Родак, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Руснак (Дьомбер, 118), Мак (Дюриш, 65), Гамшик (Грегуш, 105), Дуда (Мраз, 85), Лоботка (Грошовски, 65).



Сербия - Шотландия 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Кристи, 52 - 0:1, Йович, 90 - 1:1

Сербия: Райкович, Гудель, Митрович (Спайич, 108), Миленкович, Милинкович-Савич (Катаи, 71), Лукич, Лазович, Костич (Младенович, 59), Тадич, Максимович (Йович, 70), Митрович.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл (Гриффитс, 117), Робертсон, Галлахер, Тирни, Джек, Мактомини, Макгрегор, Макгинн (Маклин, 83), Кристи (Патерсон, 87), Дайкс (Макберни, 83).

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