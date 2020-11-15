Рамос прервал внушительную серию по забитым пенальти

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Рамос прервал внушительную серию по забитым пенальти

Капитан сборной Испании Серхио Рамос не забил два пенальти в игре Лиги Наций против Швейцарии (1:1).

Испанец пробивал 11-метровые на 57-й и 80-й минутах. Оба его удара отбил вратарь швейцарцев Янн Соммер.

Отметим, что до этого момента Рамос забивал с пенальти 25 раз кряду.

После 5 туров Испания занимает второе место в группе. Швейцария идет последней.

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