"Наполи" намерен выкупить Бакайоко у "Челси"

"Наполи" принял решение выкупить у "Челси" хавбека Тьемуэ Бакайоко.

"Наполи" ведет переговоры о трансфере Бакайоко. "Челси" требует за игрока 18-20 миллионов евро. Переговоры продолжаются", - сообщил журналист Николо Скира.

"Наполи" арендовал 26-летнего игрока минувшим летом. Он провел 6 игр и отметился одним ассистом.

Напомним, что последние два сезона Бакайоко также провел в аренде - в "Милане" и "Монако".

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