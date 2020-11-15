"Наполи" намерен выкупить Бакайоко у "Челси"
"Наполи" принял решение выкупить у "Челси" хавбека Тьемуэ Бакайоко.
"Наполи" ведет переговоры о трансфере Бакайоко. "Челси" требует за игрока 18-20 миллионов евро. Переговоры продолжаются", - сообщил журналист Николо Скира.
"Наполи" арендовал 26-летнего игрока минувшим летом. Он провел 6 игр и отметился одним ассистом.
Напомним, что последние два сезона Бакайоко также провел в аренде - в "Милане" и "Монако".
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|Аталанта
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
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