Зинченко получил травму в матче с Германией

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко травмировался в игре Лиги Наций против Германии (1:3).

"Бывало он ошибался. Но в начале игры он получил травму, было видно, что он играет с некоторыми ограничениями. Однако Зинченко все равно создал несколько креативных моментов", - заявил наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Отметим, что Зинченко был заменен на 86-й минуте матча. Вместо него вышел Игорь Харатин.

17 ноября в заключительном туре Лиги Наций Украину ожидает выезд к Швейцарии.

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