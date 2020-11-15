Газизов высказался о ситуации с арендой Педро Роши

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился информацией о возможном продлении аренды нападающего Педро Роши.

Напомним, что сейчас Роша находится в аренде в "Фламенго", срок которой истекает 31 декабря.

"Думаю, мы уладим с "Фламенго" вопрос продления аренды Роши. Высокая доля вероятности, что это произойдет", - заявил Газизов.

Роша провел за "Фламенго" 8 матчей, забил один гол и отдал один ассист. В составе "Спартака" бразилец сыграл 19 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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