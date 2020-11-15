"Локомотив" интересуется хавбеком "Астаны"
Хавбек "Астаны" Макс Эбонг входит в сферу интересов "Локомотива".
"У больших клубов вроде "Локомотива", "Зенита" и ЦСКА работа на трансфером рынке ведется ведется круглый год. И на каждую проблемную позицию они составляют большой список кандидатов из различных стран.
Вот в таком списке "Локомотива" присутствует хавбек "Астаны". Предположительно речь идет о белорусском игроке Максе Эбонге. Он может заинтересовать российские клуб по нескольким параметрам: молодой возраст (21 год), позиция (центральный хавбек, который может сыграть на любом из флангов), паспорт (белорусы в России также не подпадают под лимит на легионеров). И цена - "Астана" вряд ли будет требовать за него больше 1,5 миллиона долларов.
Однако мне известно, что интерес к Эбонгу также проявляют другие клубы из России и Турции. Однако пока никаких конкретных предложений не поступало. Его соглашение с клубом рассчитано до декабря 2023 года", - сообщил журналист Айдын Кожахмет.
В этом сезоне на счету Эбонга две голевые передачи в 13 играх.
Читайте также: "Локомотив" в октябре предлагал крупную сумму за 20-летнего француза. | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
-
Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
"Зенит" может продать Дзюбу на фоне скандала с интимным видео
Лента новостей
-
Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом
-
Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом
-
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
-
"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией
-
Стал известен характер травмы Бускетса
-
"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1
-
Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
-
1
Зинченко пожаловался на болельщиков сборной Украины
-
"Локомотив" интересуется хавбеком "Астаны"
-
"Это красная карточка": Карпин пошутил о своем падении на тренировке
-
Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"
-
Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков "Астон Виллы"
-
Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
1
Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"
-
Газизов высказался о ситуации с арендой Педро Роши
-
"Эвертон" намерен зимой подписать Милика