"Локомотив" интересуется хавбеком "Астаны"

Хавбек "Астаны" Макс Эбонг входит в сферу интересов "Локомотива".

"У больших клубов вроде "Локомотива", "Зенита" и ЦСКА работа на трансфером рынке ведется ведется круглый год. И на каждую проблемную позицию они составляют большой список кандидатов из различных стран.

Вот в таком списке "Локомотива" присутствует хавбек "Астаны". Предположительно речь идет о белорусском игроке Максе Эбонге. Он может заинтересовать российские клуб по нескольким параметрам: молодой возраст (21 год), позиция (центральный хавбек, который может сыграть на любом из флангов), паспорт (белорусы в России также не подпадают под лимит на легионеров). И цена - "Астана" вряд ли будет требовать за него больше 1,5 миллиона долларов.

Однако мне известно, что интерес к Эбонгу также проявляют другие клубы из России и Турции. Однако пока никаких конкретных предложений не поступало. Его соглашение с клубом рассчитано до декабря 2023 года", - сообщил журналист Айдын Кожахмет.

В этом сезоне на счету Эбонга две голевые передачи в 13 играх.

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