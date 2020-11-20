Вендел и Дриусси не помогут "Зениту" в матче с "Ахматом"
"Зенит" лишился двух футболистов перед игрой 15-го тура РПЛ против "Ахмата".
Как сообщает гостевая книга сайта фанатов "Зенита", матч пропустят хавбек Вендел и нападающий Себастьян Дриусси.
Матч между "Ахматом" и "Зенитом" пройдет 21 ноября в 16:30 (мск). После 14 туров "Зенит" идет в РПЛ на втором месте, а "Ахмат" - на седьмом.
В этом сезоне Вендел провел 6 матчей, но результативными действиями не отличился. На счету Дриусси один гол и два ассиста в 10 играх.
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