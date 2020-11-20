Лодыгин заявил о желании вернуться в сборную России

Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что желает вновь выступать за сборную России.

"Разумеется, у меня есть планы на возвращение в сборную. Однако необходимо время. Не знаю, успею или нет. На данный момент нужно найти клуб, в котором буду получать стабильную игровую практику. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться туда.

С Черчесовым я знаком лично. У нас прекрасные отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Случилось это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне познакомиться с ним, а я не понимал зачем. Спустя 3-4 года мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.

Непопадание на ЧМ-2018? Если бы я попал, я разве играл бы? Для меня важнее играть, чем просто находиться в заявке. Если бы я был моложе, я бы согласился с тем, что я сырой и просто порадовался бы месту в заявке. Однако сейчас - нет", - заявил Лодыгин.

Напомним, что 30-летний Лодыгин выступал за сборную России с 2013 по 2016 год.

Читайте также: "Торпедо" может подписать бывшего вратаря "Зенита". | http://soccernews.ru