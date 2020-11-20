Куман высказался о влиянии паузы на матчи сборных на топ-клубы

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о трудном графике команд из-за международной паузы.

"Мы знаем, что для топ-клубов это сложный график. Плохо, что сборные сыграли по три матча, и один из них был товарищеским. Я возглавлял сборную более двух лет, однако я никогда не подвергал футболистов риску.

Я не могу понять, почему, например, все выездные игры начинались в 23:00. Матчи в России и Украине начинались в 21:00, а все остальные играли в 23:00. Это не помогает.

Все прибыли в расположение клуба очень поздно, футболистам пришлось много летать. Я резко против таких вещей. Необходимо думать о топ-клубах. В этом отношении дела у нас идут плохо", - приводит слова Кумана Marca.

Завтра, 21 ноября, "Барселону" ожидает выездная игра против "Атлетико".

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