Лодыгин назвал топ-3 вратарей России
Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, кого он считает лучшими вратарями в России.
"Топ-3 голкиперов России? Игорь Акинфеев, Антон Шунин и я. Антон сейчас находится на пике. А у Матвея Сафонова всe ещe впереди. Хотя уже видно его потенциал", - заявил Лодыгин.
На данный момент Лодыгин является свободным агентом. Последним его клубом был тульский "Арсенал", который он покинул летом 2020 года.
Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА, а Шунин защищает цвета "Динамо".
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