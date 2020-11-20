Лодыгин назвал топ-3 вратарей России

Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, кого он считает лучшими вратарями в России.

"Топ-3 голкиперов России? Игорь Акинфеев, Антон Шунин и я. Антон сейчас находится на пике. А у Матвея Сафонова всe ещe впереди. Хотя уже видно его потенциал", - заявил Лодыгин.

На данный момент Лодыгин является свободным агентом. Последним его клубом был тульский "Арсенал", который он покинул летом 2020 года.

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА, а Шунин защищает цвета "Динамо".

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