Журналист Андронов рассказал о несостоявшемся возвращении Карпина в "Спартак"
Журналист Алексей Андронов сообщил, что наставник "Ростова" Валерий Карпин в 2018 году мог вернуться в "Спартак".
"У меня есть инсайд. Еще до Олега Кононова "Спартак" контактировал с Карпиным. Он сказал: "Без проблем. Пишем неустойку в 15 миллионов евро, и на следующий день я ваш. Вы же все равно меня выгоните. Так что давайте это пропишем", - рассказал журналист.
Карпин выступал за "Спартак" в качестве футболиста с 1990 по 1994 год, и тренировал клуб с 2009 по 2014 год.
Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером России.
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