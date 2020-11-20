Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вылечился от коронавируса.

Как сообщает Corriere dello Sport, 55-летний специалист сдал отрицательный тест на коронавирус. Заболевание протекало практически бессимптомно.

Манчини находился на карантине на протяжении 19 дней из-за чего не присутствовал на матчах с Эстонией (4:0), Польшей (2:0) и Боснией и Герцеговиной (2:0).

Напомним, что сборная Италии не проигрывает уже более двух лет.

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