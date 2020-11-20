Зобнин поделился мнением о Тедеско
Хавбек "Спартака" Роман Зобнин высказался о наставнике команды Доменико Тедеско.
"Тедеско умеет находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не попадает в состав, то всегда объяснит почему. В этом он большой специалист.
Разговаривает ли он на русском? Мы общаемся на разных языках. Плюс у нас переводчик есть. Однако человек приехал в новую для себя страну, начал учить еe язык - значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться.
Нас это очень подкупает. Футболисты - они ведь как дети, всe подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно", - приводит слова Зобнина "Чемпионат".
Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. После 14 туров клуб занимает в РПЛ третье место.
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