Зидан: "Варан не продается"

Теги реал мадридзинедин зиданрафаэль варан

Зидан: "Варан не продается"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем защитника Рафаэля Варана.

"Разумеется, он не продается. Это не только мое мнение, он - часть клуба. Нам повезло, что он выступает за "Реал". Позиция клуба, тренера, всех людей - Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны", - приводит слова Зидана As.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Варан провел 10 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов