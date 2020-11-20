Зидан: "Варан не продается"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем защитника Рафаэля Варана.

"Разумеется, он не продается. Это не только мое мнение, он - часть клуба. Нам повезло, что он выступает за "Реал". Позиция клуба, тренера, всех людей - Варан не продается. Это очевидно. Моя позиция и позиция клуба ясны", - приводит слова Зидана As.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Варан провел 10 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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