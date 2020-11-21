Мбаппе вошел в топ-5 бомбардиров ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил два гола в игре против "Монако".
Как сообщает Stats Foot, Мбаппе забил 98-й и 99-й гол в составе парижан и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба.
Отметим, что Мбаппе опередил Мустафу Дахлеба. Впереди него находятся Эдинсон Кавани (200 голов), Златан Ибрагимович (156), Педру Паулета (109) и Доминик Рошто (100).
Всего в текущем сезоне Мбаппе забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 8 играх.
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|Команда
|М
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13