Мбаппе вошел в топ-5 бомбардиров ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил два гола в игре против "Монако".

Как сообщает Stats Foot, Мбаппе забил 98-й и 99-й гол в составе парижан и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Отметим, что Мбаппе опередил Мустафу Дахлеба. Впереди него находятся Эдинсон Кавани (200 голов), Златан Ибрагимович (156), Педру Паулета (109) и Доминик Рошто (100).

Всего в текущем сезоне Мбаппе забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 8 играх.

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