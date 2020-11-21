Лукаку - лидер среди действующих футболистов по голам за сборную, забитым до 28 лет

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Лукаку - лидер среди действующих футболистов по голам за сборную, забитым до 28 лет

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку является лидером среди действующих футболистов по голам за сборную, забитым до 28 лет.

На данный момент 27-летний Лукаку забил 55 голов в составе национальной сборной. В топ-3 по этому показателю также входят Лионель Месси (46 голов) и Криштиану Роналду (37 голов).

Лукаку выступает за Бельгию с 2010 года. За это время он провел 89 игр.

Напомним, что ранее Лукаку в составе Бельгии вышел в полуфинал Лиги Наций.

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