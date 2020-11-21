Тотти рассказал, как перенес заболевание коронавирусом

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Тотти рассказал, как перенес заболевание коронавирусом

Легенда "Ромы" Франческо Тотти вылечился от коронавируса.

"Как вы знаете, в последние недели я ужасно себя чувствовал. Теперь я выздоровел и могу с некоторым облегчением рассказать вам, что у меня был коронавирус. Это было непросто: постоянная температура, низкий уровень кислорода в крови, покидающие тебя силы.

Диагноз был как удар в сердце: двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Благодаря своевременно поставленному диагнозу я смог обойтись без госпитализации. 15 долгих дней. Коронавирус можно победить с помощью правильных мер предосторожности и рекомендаций", - написал Тотти в инстаграме.

Напомним, что в октябре отец Тотти скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

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