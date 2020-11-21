Тотти рассказал, как перенес заболевание коронавирусом
Легенда "Ромы" Франческо Тотти вылечился от коронавируса.
"Как вы знаете, в последние недели я ужасно себя чувствовал. Теперь я выздоровел и могу с некоторым облегчением рассказать вам, что у меня был коронавирус. Это было непросто: постоянная температура, низкий уровень кислорода в крови, покидающие тебя силы.
Диагноз был как удар в сердце: двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Благодаря своевременно поставленному диагнозу я смог обойтись без госпитализации. 15 долгих дней. Коронавирус можно победить с помощью правильных мер предосторожности и рекомендаций", - написал Тотти в инстаграме.
Напомним, что в октябре отец Тотти скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|27
|17