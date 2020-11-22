"Фиорентина" уступила "Беневенто"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" проиграла "Беневенто".
Благодаря этой победе "Беневенто" сместил "фиалок" с 13-й позиции в чемпионате.
"Фиорентина" - "Беневенто" 0:1
Гол: Импрота, 52 - 0:1
"Фиорентина": Дронговски, Миленкович, Игор Жулио (Лирола, 57), Пеццелья, Бираги, Амрабат (Валеро, 72), Кастровилли, Рибери (Сапонара, 44), Данкан (Пульгар, 55), Куаме (Кутроне, 55), Влахович.
"Беневенто": Монтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Летициа (Маджо, 66), Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота (Тельо, 83), Мончини (Лападула, 78), Сау (Инсинье, 46).
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