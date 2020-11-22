"Барселона" назвала диагнозы Пике и Роберто

"Барселона" в своем твиттере рассказала о травмах защитников Жерара Пике и Серхи Роберто, которые они получили в игре против "Атлетико" (0:1).

У Роберто выявили разрыв прямой мышцы правого бедра. Известно, что футболист пропустит около двух месяцев.

У Пике диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена и растяжение внутренней боковой связки 3-й степени. Сроки его восстановления пока не называются.

В этом сезоне Роберто провел 10 игр, забил один гол и отдал два ассиста. На счету Пике один гол в 10 играх.

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