Арендованный у "Спартака" Тиль впервые за сезон попал в заявку "Фрайбурга"

Хавбек "Спартака" Гус Тиль, находящийся в аренде во "Фрайбурге", впервые за сезон попал в заявку немецкого клуба.

22-летний голландец был включен в заявку на матч с "Майнцем". До этого он провел два матча за дубль "Фрайбурга".

Отметим, что "Фрайбург" проиграл "Майнцу" со счетом 1:3, а Тиль появился на поле только на 88-й минуте.

"Фрайбург" арендовал Тиля на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что трансфер Тиля является рекордным для "Спартака" - 18 миллионов евро.

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