Кокорин играл в CS:GO до 3 ночи перед матчем с "Динамо"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин перед дерби с "Динамо" играл в CS:GO до 3:21 ночи.

По сведениям FaceIt, Кокорин также играл до 3:31 и после матча, который завершился вничью со счетом 1:1.

Кокорин провел за "Спартак" 9 матчей, в которых забил один гол с пенальти и отдал один ассист.

После 15 туров "Спартак" занимает в РПЛ третье место.

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