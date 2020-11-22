Уткин высказался об игре Кокорина
Журналист Василий Уткин поделился мнением о форварде "Спартака" Александре Кокорине.
"Главная проблема Тедеско - это куда деть Кокорина. У него то травмы... Вы знаете, про такие ситуации говорят то понос, то золотуха.
Я думаю, что за последние четыре года, если брать профессиональную карьеру Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным героем, уже там, в этой ситуации.
А сейчас что он есть, что его нет. И, самое главное, он выходит на поле и не становится яснее, зачем он это все сделал, делает", - заявил Уткин.
Кокорин забил один гол и отдал один ассист в 9 играх за "Спартак".
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