Уткин высказался об игре Кокорина

Журналист Василий Уткин поделился мнением о форварде "Спартака" Александре Кокорине.

"Главная проблема Тедеско - это куда деть Кокорина. У него то травмы... Вы знаете, про такие ситуации говорят то понос, то золотуха.

Я думаю, что за последние четыре года, если брать профессиональную карьеру Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным героем, уже там, в этой ситуации.

А сейчас что он есть, что его нет. И, самое главное, он выходит на поле и не становится яснее, зачем он это все сделал, делает", - заявил Уткин.

Кокорин забил один гол и отдал один ассист в 9 играх за "Спартак".

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