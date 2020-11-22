"Динамо" идет в отрыв, потеря очков "Шахтера": все результаты 10-го тура УПЛ
Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 10-го тура УПЛ.
Киевское "Динамо" благодаря потере очков "Шахтера" оторвалось от "горняков" на 3 очка. "Ворскла" вышла на третье место и приблизилась к грандам чемпионата.
Результаты матчей:
"Ингулец" - "Динамо" 0:2
Голы: Гармаш, 15 - 0:1, Шапаренко, 80 - 0:2
"Шахтер" - "Александрия" 1:1
Голы: Додо, 47 - 1:0, Банада, 53 - 1:1
"Рух" - "Мариуполь" 0:0
"Минай" - "Днепр-1" 3:2
"Десна" - "Львов" 0:1
"Ворскла" - "Колос" 3:0
Матч между "Олимпиком" и "Зарей" был перенесен.
Турнирная таблица: "Динамо" (23), "Шахтер" (20), "Ворскла" (19), "Десна" (16), "Колос" (15), "Александрия" (14), "Олимпик" (13), "Мариуполь" (13), "Заря" (11), "Минай" (9), "Днепр-1" (8), "Ингулец" (7), "Львов" (7), "Рух" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13