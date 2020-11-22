"Динамо" идет в отрыв, потеря очков "Шахтера": все результаты 10-го тура УПЛ

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 10-го тура УПЛ.

Киевское "Динамо" благодаря потере очков "Шахтера" оторвалось от "горняков" на 3 очка. "Ворскла" вышла на третье место и приблизилась к грандам чемпионата.

Результаты матчей:

"Ингулец" - "Динамо" 0:2

Голы: Гармаш, 15 - 0:1, Шапаренко, 80 - 0:2

"Шахтер" - "Александрия" 1:1

Голы: Додо, 47 - 1:0, Банада, 53 - 1:1

"Рух" - "Мариуполь" 0:0

"Минай" - "Днепр-1" 3:2

"Десна" - "Львов" 0:1

"Ворскла" - "Колос" 3:0

Матч между "Олимпиком" и "Зарей" был перенесен.

Турнирная таблица: "Динамо" (23), "Шахтер" (20), "Ворскла" (19), "Десна" (16), "Колос" (15), "Александрия" (14), "Олимпик" (13), "Мариуполь" (13), "Заря" (11), "Минай" (9), "Днепр-1" (8), "Ингулец" (7), "Львов" (7), "Рух" (2).

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