Семак прокомментировал поражение от "Лацио"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении от "Лацио" (1:3) в Лиге Чемпионов.

"Значительную роль сыграла кадровая ситуация. К сожалению, матч начался неудачно для нас - два прекрасных дальних удара от соперника. Некоторые наши игроки были не в оптимальных кондициях: Себастьян Дриусси, Малком. Дал возможность молодым, они молодцы.

К сожалению, не смогли удачно сыграть. Старались, однако не вышло", - заявил Семак.

После 4-х туров "Зенит" с 1 очком занимает последнее место в группе. Клуб лишился шансов на выход в 1/8 турнира и поборется за выход в Лигу Европы.

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