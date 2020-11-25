Куман: "Мои парни доминировали над "Динамо"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с киевским "Динамо" (4:0) в рамках ЛЧ.

"Барселона" сыграла так, как мы хотели. Мои парни доминировали, поэтому я могу ими гордиться. В первом тайме нам не хватало эффективности в завершающей стадии, однако в целом я очень рад.

Гризманн не вышел в стартовом составе, так как у него была небольшая травма. Важно давать отдых одним и игровое время другим - тем, кто каждый день работает на тренировках, однако не всегда попадает в состав. Оскар Мингеса показал, что мы можем на него рассчитывать", - приводит слова Кумана сайт УЕФА.

Напомним, что "Барса" уже оформила себе выход в плей-офф ЛЧ.

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